Межбанк: доллар начал расти

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись ростом котировок – 8,0110/8,0485 грн., цены на российскую валюту повысились до 0,2386/0,2406 грн., котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,5445/10,5995 грн..

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнес Консалтинг», на международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали до 1,3165/1,3167 долл. (среда - 1,3206/1,3208 долл.).

В среду Нацбанк продавал доллары на аукционе с ценой отсечения – 7,80 грн.