Литвин: на Аппарат ВР оказывалось давление

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН утверждает, что на Аппарат ВР оказывалось давление при выборе банка для обслуживания парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

По словам В.ЛИТВИНА, если и в дальнейшем будут звучать обвинения по поводу выбора банка, то «я скажу, какое было давление, чтобы пробить тот или иной другой банк». «А это сегодня отголосок этих давлений, которые идут на Верховную Раду», - добавил спикер.

Все это В.ЛИТВИН сказал в ответ на заявление первого заместителя лидера фракции Партии регионов Александра ЕФРЕМОВА, который подчеркнул, что вчера первый заместитель руководителя Аппарата Верховной Рады Владимир МАСЛАКОВ «разослал всем помощникам письмо, которым требует, чтобы все оформили зарплате карточки в «Альфа-банке» (во время выступления А.ЕФРЕМОВ назвал банк «Аваль», но после того, как В.ЛИТВИН его поправил, депутат извинился).

А.ЕФРЕМОВ предложил передать документы «в соответствующие органы» для возбуждения протокола о коррупции. По его словам, представитель Аппарата не имеет права «в приказном порядке действовать».

В.ЛИТВИН отметил, что эта дискуссия является «беспредметной». По его словам, когда обсуждался вопрос о проведении тендера по определению банка, то было обращение в профильный комитет. В.ЛИТВИН предложил изучить этот вопрос во время заседания Согласительного совета. По его словам, эту дискуссию не нужно обсуждать на всю страну.