Определены первые семь банков для рекапитализации

Национальный банк Украины и Кабинет министров Украины на вчерашнем совещании определили первые семь банков для рекапитализации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня журналистам глава НБУ Владимир СТЕЛЬМАХ.

«Мы работали вчера до 10 часов вечера и определили подходы, принципы, и сегодня уже начинается прагматическая реализация», - сказал В.СТЕЛЬМАХ.

Он отметил, что определенные вчера банки (при этом он не уточнил, какие именно) будут рекапитализироваться в первую очередь, а затем, по мере необходимости, список таких банков может быть расширен.

Также В.СТЕЛЬМАХ сообщил, что Нацбанк уже передал список этих банков Кабинету министров.

Вместе с тем глава НБУ отметил, что со стороны правительства было высказано пожелание, чтобы в банках, которые будут рекапитализированы, действовала временная администрация. «Правительство попросило, чтобы в тех банках, которые будут идти на рекапитализацию, были введены администраторы. И мы сейчас подбираем (администраторов). Там где не вводили – введем», - сказал В.СТЕЛЬМАХ.

Напомним, первый заместитель председателя НБУ Анатолий ШАПОВАЛОВ 13 апреля сообщил журналистам, что в Украине сегодня 26 банков отвечают критериям, при которых может проводиться рекапитализация. Он уточнил, что имеются в виду показатели системности банка, а именно объем вкладов не менее 1% и объем активов более 2% от общего объема по банковской системе страны.

По словам А.ШАПОВАЛОВА, сегодня готовятся к рекапитализации около 7 банков, при этом он не исключил, что их число уменьшится.

Он отметил, что в НБУ также считают целесообразным конкретизацию условий, при которых государство может принимать участие в капитале коммерческого негосударственного банка. Как пример А.ШАПОВАЛОВ назвал условие, что рекапитализироваться будут те банки, которые реструктуризировали свои обязательства перед внешними и внутренними кредиторами и т.д.