НБУ и Кабмин определили банки для рекапитализации

Национальный банк Украины и Кабинет министров Украины на вчерашнем совещании определили первые семь банков для рекапитализации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня журналистам глава НБУ Владимир СТЕЛЬМАХ.

«Мы работали вчера до 10 часов вечера и определили подходы, принципы, и сегодня уже начинается прагматическая реализация», - сказал В.СТЕЛЬМАХ.

Он отметил, что определенные вчера банки (при этом он не уточнил, какие именно) будут рекапитализироваться в первую очередь, а затем, по мере необходимости, список таких банков может быть расширен.

Также В.СТЕЛЬМАХ сообщил, что Нацбанк уже передал список этих банков Кабинету министров.

Вместе с тем глава НБУ отметил, что со стороны правительства было высказано пожелание, чтобы в банках, которые будут рекапитализированы, действовала временная администрация. «Правительство попросило, чтобы в тех банках, которые будут идти на рекапитализацию, были введены администраторы. И мы сейчас подбираем (администраторов). Там где не вводили – введем», - сказал В.СТЕЛЬМАХ.