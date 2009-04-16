Парижский клуб простил Сейшельские острова

Парижский клуб кредиторов в четверг принял решение о списании 45% внешнего государственного долга Сейшельских островов, сообщает РИА Новости..

Решение о поэтапном списании 45% внешнего государственного долга Сейшельских островов, полная сумма которого составляет 163 миллиона долларов, было принято по итогам двухдневных переговоров представителей Парижского клуба (в частности, представителей правительств Бельгии, Франции, Германии, Италии, Японии, России, Испании и Великобритании) и правительства Сейшельских островов.

В качестве наблюдателей на переговорах присутствовали представители правительств Канады, Финляндии, Нидерландов, Норвегии, США, а также Международного Валютного Фонда (МВФ), Международного Банка Реконструкции и Развития (МБРР), секретариата Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД, United Nations Conference on Trade And Development) и Еврокомиссии.

Делегация республики описала сложное экономическое и финансовое положение своей страны и представила план мер по оздоровлению экономики. Представители Парижского клуба отметили твердое намерение властей Сейшельских островов провести экономические реформы.

В заявлении сообщается, что оставшийся долг будет реструктурирован на последующие 18 лет с возможной отсрочкой погашения сроком на пять лет.

Парижский клуб - неформальное объединение стран-кредиторов (Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Германия, Дания, Канада, Ирландия, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Россия, США, Финляндия, Франция, Швеция, Швейцария Япония), созданное в 1956 году для обсуждения и урегулирования проблем внешней задолженности государств.