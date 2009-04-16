Банк «Форум» ведет переговоры с ЕБРР о привлечении субординированного долга на сумму до 100 млн. дол. Об этом заявил председатель правления банка Ярослав КОЛЕСНИК на пресс-конференции в четверг.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, срок на который планируется привлечение субординированного долга, может составить 7 лет.

Напомним, ЕБРР заявил о готовности выделить порядка 500 млн. евро для финансирования порядка 10-20 украинских банков. По словам президента ЕБРР Томаса МИРОВА, средства могут быть использованы как для участия в уставном капитале украинского банка, так и в виде предоставления субординированных долгов и проектных кредитов.

Справка УНИАН. Акционерный коммерческий банк «Форум» создан в 1994 году.

На 1 января 2009 года размер чистых активов банка составлял 20,513 млрд. грн., кредитный портфель – 16,862 млрд. грн., средства клиентов 6,198 млрд. грн.

Прибыль банка по итогам 2008 года составила 10,3 млн. грн.

Уставный капитал банка на конец февраля 2008 года составлял 2,26 млрд. грн.

В начале марта 2008 года немецкий "Commerzbank" приобрел 60% + 1 акция украинского АКБ «Форум» за 435 млн. евро. "Commerzbank" также имеет опцион на приобретение дополнительного пакета в размере до 25% акций банка «Форум» в течение последующих 36 месяцев.