НС-НУ предлагает отсрочить налогообложение депозитов граждан

Народный депутат Украины от НУ-НС Анатолий ГРИЦЕНКО предлагает облагать налогом проценты по депозитным вкладам физических лиц не с 1 января 2010 г., как это предусмотрено Законом «О налоге с доходов физических лиц», а с 1 января 2013 года.

Это предусмотрено в законопроекте №4366, зарегистрированном в Верховной Раде 15 апреля и размещенном на официальном сайте парламента.

В пояснительной записке к законопроекту указывается: «воля законодателя заключается в том, что:

1) доходы от банковских процентов в принципе должны облагаться налогом;

2) это должно наступить не сразу, а через существенный период. Что нужно как для привлечения в банки, другие финучреждения средств от населения, так и для перестройки и укрепления финансовой системы Украины».

Автор проекта антикризисного закона уверен, что в условиях кризиса необлагаемость налогом процентов по депозитным вкладам будет влиять на их приток от населения.