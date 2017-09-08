Поступления в сводный бюджет Украины выросли на 120 миллиардов

Поступления в сводный бюджет Украины в январе-августе 2017 года составили 540,7 миллиарда гривень, что на 120,3 миллиарда гривень, или на 28,6%, выше показателя за аналогичный период 2016 года.

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Согласно сообщению пресс-службы Государственной фискальной службы Украины, с начала года в государственный бюджет поступило 420,8 миллиарда гривень, в местные бюджеты – 120 миллиардов гривень.

ГФС отметила, что поступления (сальдо) в общий фонд государственного бюджета в январе-августе 2017 составили 411,2 миллиарда гривень, индикативные показатели Министерства финансов Украины выполнены на 104%.

Как сообщал УНИАН, поступления в сводный бюджет Украины за 2016 год составили 758,3 миллиарда гривень, что на 171,2 миллиарда гривень, или на 30%, больше показателя за 2015 год.