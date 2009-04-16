Инфляция в зоне евро в марте 2009/2008 составила 0,6%
13:45, 16 апреля 2009Финансы
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За месяц - 0,4%
Индекс потребительских цен (CPI) в зоне евро вырос в марте 2009 г. на 0,4% в месячном исчислении и на 0,6% в годовом. Об этом говорится в сообщении статистического агентства Eurostat, передает k2kapital..
Данные показатели в целом совпали с ожиданиями аналитиков.
Без учета цен на продукты питания и энергоносители индекс потребительских цен вырос в марте 2009 г. на 0,6% в месячном исчислении и на 1,5% - в годовом.
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