Инфляция в зоне евро в марте 2009/2008 составила 0,6%

Индекс потребительских цен (CPI) в зоне евро вырос в марте 2009 г. на 0,4% в месячном исчислении и на 0,6% в годовом. Об этом говорится в сообщении статистического агентства Eurostat, передает k2kapital..

Данные показатели в целом совпали с ожиданиями аналитиков.

Без учета цен на продукты питания и энергоносители индекс потребительских цен вырос в марте 2009 г. на 0,6% в месячном исчислении и на 1,5% - в годовом.