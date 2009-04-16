Инфляция в зоне евро в марте 2009/2008 составила 0,6%

13:45, 16 апреля 2009
Финансы
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За месяц - 0,4%

Индекс потребительских цен  (CPI) в зоне евро вырос в марте 2009 г. на 0,4% в месячном  исчислении и на 0,6% в годовом. Об этом говорится в сообщении статистического агентства Eurostat, передает k2kapital..

Данные показатели в целом совпали с ожиданиями аналитиков.

Без учета цен на продукты питания и  энергоносители индекс потребительских цен вырос в  марте 2009 г. на 0,6% в месячном  исчислении и на 1,5% - в годовом.

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