В Украине хотят повысить минимальную зарплату

После принятия законопроекта о пенсионной реформе правительство предлагает повысить минимальную заработную плату до 3764 гривень, сообщил в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде министр социальной политики Андрей Рева.

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"Мы предлагаем исправление ситуации - сделать осовременивание по единому зарплатному принципу, то есть перестать играться с коэффициентом и вернуться к единому принципу – повышение заработной платы. Только это дает возможность как людям труда жить лучше, так и получать дополнительные средства без искусственных коэффициентов для повышения пенсий, и первый шаг после того, как мы проголосуем за реформу – это повышение базового размера заработной платы до 3764 гривень в этом году", - сообщил министр.

Рева сообщил, что правительство не собирается повышать пенсии единоразово, повышение пенсий планируется ежегодно. Он также добавил, что увеличение страхового стажа для выхода на пенсию будет способствовать выведению оплаты труда из тени, поскольку люди будут заинтересованы в легализации труда на протяжении всей трудовой деятельности.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 13 июля приняла в первом чтении законопроект о пенсионной реформе. В рамках реформы правительство планирует с 1 октября этого года провести повышение пенсий, которое коснётся, по предварительным расчётам, 5,6 миллиона украинцев на сумму от 200 до 1000 гривень.

Согласно сообщению Министерства социальной политики, после рассмотрения на профильном комитете проекта закона о пенсионной реформе он будет вынесен на рассмотрение народных депутатов во втором чтении ориентировочно с 18 до 22 сентября.