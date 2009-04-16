Минфин назвал семь банков для рекапитализации

Исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ сегодня назвал семь коммерческих банков, которые планируется рекапитализировать в первую очередь.

Как передает корреспондент УНИАН, по информации И.УМАНСКОГО, рекапитализации подлежат: банк «Надра», «Родовид Банк», «Финансы и кредит», «Укрпромбанк», «Укргазбанк», «Имэксбанк» и банк «Крещатик».

«По критериям системности, которые утвердил Нацбанк, 26 банков подходят под них. Но сейчас мы пока говорим о первой и второй группе (банков – УНИАН), по которым завершена диагностика. Мы из 26 банков имеем программу по капитализации, которую Нацбанк составил и довел до банков. Акционеры 19 банков приняли решение, что они акцептируют эту программу, и взяли на себя обязательство проводить капитализацию. Семь банков не подтвердили, что они самостоятельно проведут капитализацию. В связи с этим, именно по этим 7 банкам Нацбанк и формулирует нам предложения… С учетом того, что это системные банки, мы все семь принимаем сейчас к рассмотрению. Принято решение, что Минфин вместе с Нацбанком подписывает определенный меморандум о плане вхождения нас (государство – УНИАН) туда», - сказал И.УМАНСКИЙ.

Он отметил, что сейчас будет сформирована команда аудиторов и юристов, которые будут проводить работу по рекапитализации банков, также с временными администраторами этих банков будет определена программа оздоровления комбанков, на основании которой будет определена потребность в их финансировании, а также график финансирования.

И.УМАНСКИЙ также сообщил, что в «Укргазбанке», банке «Финансы и кредит» и «Имэксбанке» будет введен временный администратор. В банке «Крещатик» вводить администратора необходимости пока нет, поскольку на сегодняшний день там назначен куратор, отметил И.УМАНСКИЙ.

Он также сообщил, что, по оценке Нацбанка, для рекапитализации 7-ми банков необходимо 20 млрд. грн. Также он отметил, что предварительная работа для начала процедуры будет упрощена и займет 2-3 недели.

«Нацбанк вместе с временной администрацией взял на себя обязанность сейчас провести работу по оценке реальных активов банков, если это необходимо, по приведению размеров уставных капиталов в соответствии с теми активами, которые есть на сегодняшний день. Это значительно упростит и ускорит работу для Министерства финансов. Я думаю, что написание программы финансового оздоровления займет у нас 2-3 недели. И, максимум, через месяц мы завершим эту процедуру - вхождение государства в банки», - сказал И.УМАНСКИЙ.

Вместе с этим он отметил, что фактически рекапитализация будет проходить поэтапно, и программа оздоровления будет продолжаться, как минимум, в течение года.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 апреля, глава Национального банка Украины Владимир СТЕЛЬМАХ заявил журналистам, что Нацбанк и Кабмин определили первые семь банков для рекапитализации.

«Мы работали вчера до 10 часов вечера и определили подходы, принципы, и сегодня уже начинается прагматическая реализация», - сказал В.СТЕЛЬМАХ.

Он отметил, что определенные вчера банки (при этом он не уточнил, какие именно) будут рекапитализироваться в первую очередь, а затем, по мере необходимости, список таких банков может быть расширен.

Также В.СТЕЛЬМАХ сообщил, что Нацбанк уже передал список этих банков Кабинету министров.

Вместе с тем глава НБУ отметил, что со стороны правительства было высказано пожелание, чтобы в банках, которые будут рекапитализированы, действовала временная администрация. «Правительство попросило, чтобы в тех банках, которые будут идти на рекапитализацию, были введены администраторы. И мы сейчас подбираем (администраторов). Там где не вводили – введем», - сказал В.СТЕЛЬМАХ.

Напомним, первый заместитель председателя НБУ Анатолий ШАПОВАЛОВ 13 апреля сообщил журналистам, что в Украине сегодня 26 банков отвечают критериям, при которых может проводиться рекапитализация. Он уточнил, что имеются в виду показатели системности банка, а именно объем вкладов не менее 1% и объем активов более 2% от общего объема по банковской системе страны.

По словам А.ШАПОВАЛОВА, сегодня готовятся к рекапитализации около 7 банков, при этом он не исключил, что их число уменьшится.

Он отметил, что в НБУ также считают целесообразным конкретизацию условий, при которых государство может принимать участие в капитале коммерческого негосударственного банка. Как пример А.ШАПОВАЛОВ назвал условие, что рекапитализироваться будут те банки, которые реструктуризировали свои обязательства перед внешними и внутренними кредиторами и т.д.