Курс доллара все больше зависит от Китая

Китай остается последней надеждой американского доллара. В США твердят о сильных позициях национальной валюты. Но за относительную стабильность курса доллара стоит благодарить азиатские центробанки, аккумулирующие государственные ценные бумаги США на многомиллиардные суммы.

В результате долларовые накопления составляют две трети мировых резервов. Перекачка сбережений со всего мира в экономику США в свое время позволила американцам покупать намного больше импортных товаров и недвижимости. В то же время фискальный дефицит США вырос до огромных размеров.

Сейчас китайские финансисты задаются вопросом, стоит ли стране держать львиную долю 2 000 млрд долл. резервов в американских активах. Ведь это может быть слишком рискованно. Глава центробанка Китая даже предложил заменить доллар расчетной денежной единицей МВФ – SDR – в качестве основной резервной валюты.

Однако отказ центральных банков держать резервы в долларах скажется не только на курсе валюты. Ценные бумаги казначейства США, половина из которых принадлежит зарубежным инвесторам, обесценятся. Для обслуживания госдолга США придется поднимать процентные ставки, а это повлияет на все сферы экономики, и даже на зарубежные предприятия.

К счастью, риск утраты долларом статуса резервной валюты представляется незначительным в ближайшем будущем. Во-первых, центробанки продолжают держать большинство резервов в долларах. Во-вторых, для вывода национальных экономик из кризиса все центробанки стран большой семерки снижают процентные ставки практически до нуля. Из-за этого держать резервы в валютах этих стран становится невыгодным. Кроме этого доллар нужен центробанкам для поддержания курса национальных валют.

В конце концов, выбор мировой резервной валюты является не только экономическим, но и политическим решением. Союзники США в Азии и на Среднем Востоке не будут разваливать экономику страны, которая обещает им военную поддержку в случае конфликтов.

По материалам «Дело» и The Financial Times