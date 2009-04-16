Минфин назвал банки для рекапитализации

Исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ сегодня назвал семь коммерческих банков, которые планируется рекапитализировать в первую очередь.

Как передает корреспондент УНИАН, по информации И.УМАНСКОГО, рекапитализации подлежат: Банк «Надра», «Родовид Банк», «Финансы и кредит», «Укрпромбанк», «Укргазбанк», «Имэксбанк» и банк «Крещатик».

Как сообщал УНИАН, глава Национального банка Украины Владимир СТЕЛЬМАХ заявил сегодня журналистам, что Нацбанк и Кабмин определили первые семь банков для рекапитализации.

«Мы работали вчера до 10 часов вечера и определили подходы, принципы, и сегодня уже начинается прагматическая реализация», - сказал В.СТЕЛЬМАХ.

Он отметил, что определенные вчера банки (при этом он не уточнил, какие именно) будут рекапитализироваться в первую очередь, а затем, по мере необходимости, список таких банков может быть расширен.

Также В.СТЕЛЬМАХ сообщил, что Нацбанк уже передал список этих банков Кабинету министров.

Вместе с тем глава НБУ отметил, что со стороны правительства было высказано пожелание, чтобы в банках, которые будут рекапитализированы, действовала временная администрация.

Как сообщалось ранее, 26 коммерческих банков подали в Национальный банк заявки на рекапитализацию. 2 апреля НБУ и Кабмин приняли совместное постановление о рекапитализации банков с участием государства. Этот документ утвердил требования и критерии к банкам, которые могут претендовать на увеличение капитала за счет государства.

Аналитики прогнозируют, что на рекапитализацию банков правительство предоставит около 6 млрд грн. В результате 7-8 банков первой и второй группы получат суммы в 1-2 млрд грн, за исключением более крупных банков, таких как "Надра", которые могут получить 3-4 млрд грн.

На рекапитализацию крупнейших банков в госбюджете-2009 предусмотрено 44 млрд гривень.