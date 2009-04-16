«Регионалы» не будут голосовать за антикризисную программу КМУ

Фракция Партии регионов не будет голосовать за антикризисную программу правительства, даже если Кабинет Министров учтет предложения Партии регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил заместитель лидера фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ.

Он отметил, что Партия регионов не работает ни с одной политической силой над созданием совместной антикризисной программы.

Депутат объяснил, что фракция Партии регионов не будет голосовать за правительственную антикризисную программу, поскольку не имеет рычагов для ее реализации.

«Мы будем голосовать за документы, если мы будем причастны к их реализации», - сказал А.ЕФРЕМОВ.

Он отметил, что фракция Партии регионов может помочь правительству в создании достаточно серьезного документа, но учитывая тот факт, что она не имеет возможности влиять на его реализацию, нет смысла связывать себя с правительством.