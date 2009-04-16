Украина почти исчерпала лимит времени для антикризисных реформ

Экс-президент Польши Александр КВАСНЕВСКИЙ считает, что в Украине уже почти исчерпан лимит времени и возможностей для проведения реформ с целью выхода из кризиса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.КВАСНЕВСКИЙ заявил на презентации отчета в рамках Программы развития ООН (ПРООН) «Рекомендации относительно экономических и институциональных реформ-2009», которая состоялась сегодня в Киеве.

«На сегодняшний день не только Президент Украины и правительство, но и вся политическая элита должны понять и определиться, как эффективнее использовать те все меньшие и меньшие возможности, которые уже почти исчерпаны (для проведения реформ с целью выхода из кризиса – УНИАН)», - отметил экс-президент Польши, добавив, что и лимит времени для эффективных и согласованных действий украинской власти также уже почти исчерпан.

Как подчеркнул А.КВАСНЕВСКИЙ, сегодня для Украины пришло время делать что-то реальное и политически обоснованное, и только тогда можно ожидать поддержки Европы.