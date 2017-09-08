Осенняя "депрессия" гривни: нацвалюта продолжает опускаться

В пятницу, 8 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 26,05/26,08 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,41/31,45 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,45/0,47 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12-30 установился на уровне 26,0764 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 258 сделок на сумму 122,76 млн долл.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 7 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,02/26,05 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,22/31,25 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4301/0,4310 грн/рубль.