Альфа-банк (РФ) в 2008г. снизил чистую прибыль до 230 млн. долл.

Альфа-банк, входящий в десятку крупнейших в России, снизил чистую прибыль по международным стандартам финотчетности (МСФО) за 2008 год на 9% – до 230 млн. долл. с 253 млн. долл. в 2007 году. Об этом сообщил председатель правления банка Рушан ХВЕСЮК на пресс-конференции в четверг.

Он уточнил, что до формирования резервов на возможные потери по ссудам прибыль была на 900 млн. долл. больше.

Глава Альфа-банка ожидает по итогам текущего года чистую прибыль на нулевом уровне, поскольку весь положительный финансовый результат будет направляться на формирование резервов, передает РИА «Новости».

Напомним, 99,99% акций ЗАО «Альфа-Банк» (Украина) принадлежат кипрской компании ABH Ukraine Limited, которая входит в состав консорциума «Альфа-Групп».

ЗАО «Альфа-Банк» (Киев) зарегистрировано в январе 2001 года. Активы банка на 1 января 2009 г. составляли 32 млрд. 310 млн. 96 тыс. грн., обязательства – 29 млрд. 2 млн. 219 тыс. грн., собственный капитал – 3 млрд. 307 млн. 877 тыс. грн., уставный капитал – 2 млрд. 976 млн. 565 тыс. грн. Чистая прибыль банка по итогам 2008 года составила 158,262 млн. грн.