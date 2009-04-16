ООН предложила украинской власти 170 рекомендаций

Организация Объединенных Наций предложила украинской власти 170 рекомендаций и призвала реализовать их для осуществления реформ и преодоления кризиса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом идет речь в презентованных сегодня в Киеве “Рекомендациях относительно экономических и институциональных реформ - 2009”, подготовленных аналитически-совещательным центром “Голубой ленты” в рамках проекта Программы развития ООН (ПРООН) в Украине.

В документе эксперты подчеркивают необходимость немедленного внедрения экономических и институциональных реформ и отмечают, что экономический кризис открывает пути для реформ в Украине.

В отчете утверждается, что Украина оказалась особенно уязвимой перед мировым финансовым и экономическим кризисом в результате медленного продвижения реформ на протяжении последних лет. “Украина оказалась среди наиболее пораженных экономическим спадом стран в Восточной Европе в связи с резким падением спроса на продукцию металлургической и химической промышленности на мировых рынках. Жизненно важно проанализировать последние достижения и просчеты и пересмотреть государственную политику с точки зрения приоритетов человеческого развития”, - отметила заместитель директора регионального бюро ПРООН для стран Европы и СНГ Джихан СУЛТАНОГЛУ, которая сегодня находится в Украине с официальным визитом.

По ее словам, новый отчет призывает к консолидированным действиям в проведении реформ в Украине. “В отчете проанализированы последние события в стране в контексте 170 конкретных рекомендаций относительно самых необходимых мер, направленных на перестройку рыночных институтов, обеспечение макроэкономической стабильности и получение преимуществ от международной торговли на пути к возобновлению динамического долгосрочного роста, который обеспечит стране достойную позицию на международной арене, которой она, несомненно, заслуживает”, - добавила представитель ООН.

В то же время авторы отчета констатируют, что Верховной Раде не удалось принять ряд важных законопроектов. Как следствие, Украина занимает низкие позиции в мировых рейтингах по показателям борьбы с коррупцией, благоприятной среды для ведения предпринимательской деятельности и экономических преобразований, что подрывает доверие иностранных инвесторов и украинских предпринимателей, которое может быть восстановлено путем осуществления эффективной политики.