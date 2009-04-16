Создать центр налоговой отчетности не позволяет дефицит бюджета

Дефицит бюджета не позволяет создать в Украине центр электронной налоговой отчетности, поскольку на эти цели требуется около 30 млн. грн. и еще около 20 млн. грн. в год на его ежедневную поддержку.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге заместитель председателя Государственной налоговой администрации Украины Василий РЕГУРЕЦКИЙ.

По его словам, для создания такого центра, в первую очередь, необходимо урегулировать этот вопрос на законодательном уровне. «Однако мы не получили необходимой для этого поддержки. Внедрение электронной отчетности, в частности, электронной подписи, требует от налогоплательщиков некоторых затрат – на получение ключей к электронным центрам. Мы готовы были внедрить такой центр в налоговых органах, ввести такие ключи бесплатно, но это требует ресурсов, которые не были заложены в бюджете, поэтому нас не поддерживают», – сказал В.РЕГУРЕЦКИЙ.

Он отметил, что законодательный акт относительно создания центра электронной налоговой отчетности сейчас находится на рассмотрении в профильном комитете Верховной Рады. В то же время, по словам В.РЕГУРЕЦКОГО, налоговики понимают, что дефицит бюджета не позволяет создать такой центр.