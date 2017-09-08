Нацбанк снял видео к 25-летию сотрудничества с МВФ

Национальный банк надеется, что Украина продолжит идти по пути реформ в рамках текущей программы Международного валютного фонда.

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Об этом сообщается на странице регулятора в соцсети Facebook.

«Сотрудничество с МВФ - одно из стратегических направлений международного взаимодействия НБУ. Сегодня мы рады отметить 25-летие партнерства с МВФ, результатом которого является ряд структурных реформ в Украине и в банковском секторе в частности», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, МВФ одобрил четырехлетнюю программу кредитования экономики Украины EFF на 17,5 млрд долл. в марте 2015 года. В рамках этой программы наша страна получила от Фонда четыре кредитных транша на общую сумму 8,7 млрд долл.

По результатам третьего пересмотра программы EFF Международный валютный фонд призвал украинские власти для достижения более быстрого и устойчивого роста ускорить структурные реформы, начиная с приватизации и развития рынка сельскохозяйственных земель, и отметил отсутствие конкретных результатов в борьбе с коррупцией.

Кроме того, по мнению МВФ, Украина не может откладывать проведение масштабной пенсионной реформы, включая повышение эффективного пенсионного возраста.

Украина рассчитывает получить в текущем году еще два транша от МВФ на сумму 3 млрд долл.

Очередная миссия Фонда ожидается в Киеве с 12 сентября.