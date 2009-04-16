Межбанк: доллар немного подорожал

Цена доллара на межбанковском валютном рынке к закрытию немного повысилась.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», сегодня на межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,0110/8,0485 грн., к 11:00 цены поднялись до 8,0350/8,0500 грн. К закрытию ценовые уровни достигли значений 8,0510/8,0635 грн.

В 15:15 Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,70/7,90 грн.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2386/0,2406 грн., к 11:00 цены повысились до 0,2397/0,2407 грн. К закрытию торгов цены установились на уровне 0,2400/0,2410 грн.

В России курс доллар-рубль поднялся и составил 33,3950 (+0,0650) рубля.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3165/1,3167 долл., а к 15:20 выросли до 1,3195/1,3197 долл. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,5445/10,5995 грн., к 11:00 цены ушли вверх – 10,5840/10,6095 грн. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,6145/10,6370 грн.