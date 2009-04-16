"БМ Банк" решил не выплачивать дивиденды

На сегодняшнем собрании акционеров ОАО «БМ Банк» было принято решение не выплачивать дивиденды за 2008 год. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно предоставленной информации, 50% чистой прибыли банка, которая в 2008 году составила 10,1 млн. грн., (5,05 млн. грн.) решено направить на формирование резервного фонда «БМ Банка». Еще 5,05 млн. грн. будут направлены на счет нераспределенных прибылей прошлых лет, которая будет распределяться по решению акционеров в соответствии с законодательством Украины.

Справка УНИАН. ОАО «БМ Банк» зарегистрировано 8 ноября 2005 года. Начало деятельности банка – 9 февраля 2006 года.

По итогам 2008 г. активы банка составили 3,124 млрд. грн., обязательства – 2,767 млрд. грн., собственный капитал - 357,365 млн. грн., уставный капитал – 340,658 млн. грн.

Чистая прибыль ОАО «БМ Банк» в 2008 году, по сравнению с 2007 годом, увеличилась почти в 1,7 раза – до 10,102 млн. грн.

99,91% акций ОАО «БМ Банк» напрямую владеет ОАО АКБ «Банк Москвы» (Россия).