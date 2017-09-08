Инфляция набирает обороты: рост цен превысил 16%

Украине в августе по сравнению с июлем зафиксирована дефляция на уровне 0,1% после инфляции в июле на уровне 0,2% к предыдущему месяцу.

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При этом, как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, в годовом выражении, к августу 2016 года, инфляция в августе 2017 года ускорилась до 16,2% с 15,9%, зафиксированных месяцем ранее.

С начала года, в январе-августе, потребительские цены в Украине выросли на 14,4%.

По информации Госстата, в годовом выражении наибольший рост цен в Украине зафиксирован на овощи – 40,4%, сливочное масло – 30%, молоко – 28,9%, мясо – 28,7%.

По сравнению с предыдущим месяцем, июлем, в августе больше всего выросли цены на яйца – 18% и мясо - 2,9%, при этом снизились цены на овощи - на 21,5%, фрукты - 5,7%, одежду и обувь - 2,4%.

Госстат напомнил, что данные приводятся без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в июле 2017 года по сравнению с предыдущим месяцем, июнем, замедлилась до 0,2% с 1,6% в июне к маю, в годовом выражении, по сравнению с июлем 2016 года, инфляция ускорилась до 15,9% с 15,6%, зафиксированных в годовом выражении месяцем ранее.

Национальный банк прогнозирует замедление инфляции в текущем году до 9,1%, Международный валютный фонд и Всемирный банк – до 10%.