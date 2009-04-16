НКРЭ намерена с 1 июня повысить тариф на электроэнергию

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) намерена повысить тариф на электроэнергию для населения, потребляющего свыше 600 кВт/ч в месяц, в 3,1 раза – до 75,5 коп. за кВт/час (с НДС) с 1 июня текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам председатель НКРЭ Валерий КАЛЬЧЕНКО.

По его словам, данное повышение коснется 1%, или 350 тысяч, бытовых потребителей. Новый тариф не будет применяться к многодетным семьям, воспитывающим более трех детей, и к приемным семьям. Также тариф не будет применяться к бытовым абонентам, проживающим в домах, оборудованных электроплитами, или использующим электроэнергию для отопления жилья. Кроме того, новый тариф не коснется населения, проживающего в негазифицированных населенных пунктах.

В.КАЛЬЧЕНКО отметил, что введение нового тарифа позволит дополнительно аккумулировать 200-300 млн. грн. для предприятий энергетики.

Как сообщал УНИАН, Кабинет Министров рекомендовал НКРЭ повысить тариф на электроэнергию для населения, потребляющего свыше 600 кВт/ч в месяц, в 3,5 раза.

НКРЭ уже пыталось с апреля т.г. ввести повышение тарифов на электроэнергию для населения, потребляющего свыше 400 кВт/ч. Тарифы для этой категории потребителей предпологалось повысить в 3,1 раза. Однако постановление НКРЭ о повышении тарифов было отменено задним числом после личных рекомендаций комиссии премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.