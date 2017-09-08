Доллар выше 26, евро более 31: Нацбанк опустил официальный курс гривни

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 11 сентября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2607.2964 (8 сентября – 2600.3183)

100 EUR – 3144.3995 (8 сентября – 3112.8410)

10 RUR – 4.5745 (8 сентября – 4.5507)

В пятницу, 8 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,05/26,08 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,37/31,40 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4556/0,4564 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 26,0730 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 530 сделок на сумму 318,42 млн долл.