В Украине ускорилась базовая инфляция

Базовая инфляция в Украине в августе 2017 года в годовом выражении, по сравнению с августом 2016 года, ускорилась до 7,8% с 7,3%, зафиксированных в июле-2017 к июлю-2016.

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Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, по сравнению с предыдущим месяцем, июлем 2017 года, базовая инфляция в августе ускорилась до 0,2% с 0,1% в июле к июню.

С начала года, по сравнению с декабрем 2016 года, базовая инфляция составила 4,3%.

Как сообщал УНИАН, в Украине в августе зафиксирована дефляция на уровне 0,1%, инфляция в годовом выражении ускорилась до 16,2%.