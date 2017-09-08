В Украине ускорилась базовая инфляция
20:48, 08 сентября 2017Финансы
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С начала года, по сравнению с декабрем 2016 года, базовая инфляция составила 4,3%.
Иллюстрация REUTERS
Базовая инфляция в Украине в августе 2017 года в годовом выражении, по сравнению с августом 2016 года, ускорилась до 7,8% с 7,3%, зафиксированных в июле-2017 к июлю-2016.
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Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, по сравнению с предыдущим месяцем, июлем 2017 года, базовая инфляция в августе ускорилась до 0,2% с 0,1% в июле к июню.
С начала года, по сравнению с декабрем 2016 года, базовая инфляция составила 4,3%.
Как сообщал УНИАН, в Украине в августе зафиксирована дефляция на уровне 0,1%, инфляция в годовом выражении ускорилась до 16,2%.
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