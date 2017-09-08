Гройсман назвал основные цифры проекта бюджета-2018

Кабинет министров Украины закладывает в проект государственного бюджета на следующий год прогноз роста экономики на уровне 3%, а также сохраняет расходы на обеспечение обороны и безопасности, и поддержку образования, медицины и целевых программ развития производства. Согласно сообщению пресс-службы правительства, об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

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Он подтвердил, что проект бюджета будет представлен Верховной Раде в сроки, которые требует законодательство, - 15 сентября.

«В проекте бюджета мы обеспечиваем расходы на оборону, на строительство дорог, децентрализацию, поддержку образования - закладываем 1 млрд грн на модернизацию начальной школы, на агросектор - всего около 7 млрд грн, включая 1 млрд грн на поддержку фермеров. Мы также будем поддерживать программу «Доступные лекарства» и другие экономические программы, - сказал Гройсман. - Бюджет структурированный и базируется на трехлетнем макропрогнозе. В частности, рост ВВП в 3% в 2018 году».

Как сообщал УНИАН, министр финансов Александр Данилюк 6 сентября внес проект государственного бюджета Украины на 2018 год на рассмотрение Кабинета министров.

Министерство финансов в июле начало работу над проектом госбюджета на 2018 год на базе среднесрочной бюджетной резолюции на 2018-2020 годы c прогнозируемыми показателями роста экономики в 3%, 3,6% и 4%.

Резолюция предусматривает сокращение до 2020 года дефицита госбюджета до 2% с 3% ВВП, государственного долга - до 55% ВВП с 66,8% ВВП и базируется на условии выполнения программы кредитования Международного валютного фонда в полном объеме.

Бюджетный трансферт на покрытие дефицита Пенсионного фонда в каждом из годов составит 141,3 млрд грн, а на проведение земельной реформы в 2018 году планируется выделить 453 млн грн, в 2019 году - 132 млн грн, в 2020 году - 297 млн грн. От приватизации правительство намерено выручить 17,1 млрд грн в 2018 году, 17,1 млрд грн в 2019 году и 0,5 млрд грн в 2020 году.

На дорожное строительство планируется выделить 154 млрд грн за три последующих года.