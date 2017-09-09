С сегодняшнего дня в Украине подорожал алкоголь

С сегодняшнего дня, 9 сентября, в Украине вступило в силу постановление Кабинета министров о повышении минимальных розничных цен на алкогольную продукцию, вследствие чего розничные цены на водку выросли на 14%.

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В частности, согласно документу, минимальные розничные цены на водку и ликеро-водочные изделия выросли на 14-19,41%, до 397,76 грн за литр 100% спирта; на виски, ром и джин - на 6,5-6,6% - до 799 грн за литр 100% спирта.

Минимальная стоимость коньяка (бренди) составит от 597,3 грн до 692,6 грн за литр 100% спирта (в зависимости от количества звезд), что на 12,3-29,1% выше предыдущего уровня цен.

Самая дешевая бутылка виноградного сухого вина объемом 0,7 литров теперь будет стоить 37 грн, а крепленого – 45 грн.

Соответствующее постановление (№634) правительство приняло 9 августа.

Как сообщал УНИАН, в Министерство экономического развития и торговли Украины поступили многочисленные обращения участников рынка, которые отмечали, что действующие минимальные цены не покрывают их операционные расходы. В результате, по мнению ассоциаций производителей алкогольной продукции, ослабляется конкуренция со стороны легальных производителей и увеличивается доля недобросовестных производителей. Это происходит потому, что такие компании могут сокращать свои операционные расходы путем приобретения неучтенного спирта, использования суррогатных веществ, уклонения от уплаты налогов, производства контрафактной продукции и тому подобное.

В Украине минимальные оптовые и розничные цены на алкоголь были установлены в 2008 году. Эксперты утверждают, что такое ценовое регулирование помогает избежать распространения некачественной продукции на рынке.

По данным Госстата, производство водки с содержанием спирта менее 45,4% в Украине в 2016 году снизилось по сравнению с 2015 годом на 10,9% - до 16,6 млн дал, а коньяка и бренди - на 6,2%, до 2,8 млн дал.