Банк «Хрещатик» не обращался за рекапитализацией и готов самостоятельно обслуживать свои обязательства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня журналистам председатель правления банка «Хрещатик» Дмитрий ГРИДЖУК.

«Наш банк не обращался с инициативой по рекапитализации и не обращался с просьбой о введении куратора или временного администратора. У банка есть возможности выполнять все взятые на себя обязательства», – заявил он.

По словам Д.ГРИДЖУКА, заявление исполняющего обязанности министра финансов Украины Игоря УМАНСКОГО было ошибочным. Председатель правления банка «Хрещатик» утверждает, что на сегодняшний день банк выполняет все взятые на себя обязательства, все нормативы Национального банка Украины и по результатам первого квартала текущего года получил прибыль в объеме 5 млн. грн.

Отвечая на вопрос, возможно ли, что И.УМАНСКИЙ перепутал и, в то время когда речь идет о банке «Киев», назвал банк «Хрещатик», Д.ГРИДЖУК сказал: «По информации действительно заметно, что перепутано, потому что мы не обращались за рекапитализацией».

В Минфине УНИАН не предоставили официального опровержения обнародованной И.УМАНСКИМ информации.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 апреля, И.УМАНСКИЙ назвал семь коммерческих банков, которые планируется рекапитализировать в первую очередь. По его словам, рекапитализации подлежат банки «Надра», «Родовид Банк», «Финансы и кредит», «Укрпромбанк», «Укргазбанк», «Имэксбанк» и «Хрещатик». При этом И.УМАНСКИЙ отметил, что в банке «Хрещатик» вводить временного администратора необходимости пока нет, поскольку на сегодняшний день там назначен куратор.

Справка УНИАН. ОАО "Коммерческий банк «Хрещатик» зарегистрировано в мае 1993 г. На 1 января 2009 года кредитный портфель банка составлял 3,4 млрд. гривен, обязательства – 4,464 млрд. грн., собственный капитал – 756,667 млн. грн., уставный капитал – 540 млн. грн.

По данным Национального банка Украины, на 1 октября 2008 года акционерами банка "Хрещатик" являлись: ООО «КФ «Укрфинком», прямое участие – 37,678%; Главное финансовое управление исполнительного органа Киевского городского совета, прямое участие – 23,7037%.

По данным агентства Fitch, в настоящее время до 58% акций банка косвенно контролирует Киевская инвестиционная группа.