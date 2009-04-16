«VAB Банк» планирует увеличить уставный капитал

«VAB Банк» намерен увеличить уставный капитал на 249,999 млн. гривен – до 642,638 млн. грн. Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка, переданном УНИАН.

Согласно предоставленной информации, вопрос о проведении допэмиссии будет рассмотрен акционерами банка на общем собрании 28 апреля 2009 года.

Банк намерен провести открытое размещение акций допвыпуска в два этапа в период с 3 августа по 30 октября 2009 года.

Справка УНИАН. Всеукраинский акционерный банк (“VAB Банк”) на финансовом рынке Украины работает с 1992 года. С октября 2006 года входит в универсальную финансовую группу VAB Group.

Активы банка на 1 января 2009 г. составили 7 млрд. 748 млн. 528 тыс. грн., обязательства – 6 млрд. 846 млн. 628 тыс. грн., собственный капитал – 901,9 млн. грн.

Чистая прибыль «VAB Банка» в 2008 году уменьшилась на 42,6% – до 2,042 млн. грн.

Уставный капитал банка по состоянию на 2 апреля т.г. составил 392,639 млн. грн.

По данным банка, на 1 января 2009 г. более 10% его акций владели: ООО «Бауман-Трейд», прямое участие – 28,6197%; TBIF Financial Services BV, прямое участие – 48,9087%; физическое лицо Сергей МАКСИМОВ, прямое участие – 5,866%, опосредованное – 40,6996%.