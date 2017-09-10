КНДР за полгода незаконно экспортировала товаров на $270 миллионов
05:06, 10 сентября 2017Финансы
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В основном незаконный экспорт приходился на Китай, Индию и Малайзию. Таким образом Пхеньян вновь нарушил санкции ООН.
Иллюстрация / REUTERS
Северная Корея за шесть месяцев этого года незаконно экспортировала угля, железа и других товаров на $270 млн. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на экспертный совет ООН.
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Как отмечается, в основном незаконный экспорт приходился на Китай, Индию и Малайзию. Таким образом Пхеньян вновь нарушил санкции ООН.
Кроме того, по словам экспертов ООН,КНДР продолжает работу над материалами в рамках своей ядерной программы, несмотря на запреты. Также отмечается, что организация продолжает расследовать возможное участие северокорейцев в незаконной деятельности в африканских странах и Сирии.
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