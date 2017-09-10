Сенат США планирует увеличить военное финансирование для Украины

В 2018 году помощь Соединенных Штатов Америки на оборонные цели Украины может составить 421 млн долларов.

Об этом говорится в сообщении посольства Украины в США в социальной сети Facebook.

В частности, отмечается, что в Сенате США готовы увеличить помощь Украине в следующем году.

«Комитет по вопросам ассигнований Сената США утвердил проект« Закона об ассигнованиях Государственного департамента, зарубежных операций и смежных программ на 2018 финансовый год», которым выделяются средства, в том числе, на программы поддержки Украины», - заявили украинские дипломаты.

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«Согласно документу, смета помощи Украине по линии Государственного департамента США, Агентства США по международному развитию и причастных учреждений определена в сумме 421 млн долларов, что превышает ассигнования 2017 года. Законопроект, в частности, предусматривает увеличение финансирования для Украины на оборонные цели по программе «Международное военное финансирование», - отметили в посольстве.