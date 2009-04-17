МВФ не видит необходимости искать замену доллару

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Доминик Стросс-Канн не считает, что нужно отказываться от доллара как от основной мировой валюты, сообщает РИА Новости..

"Доллар сейчас сильнее, чем год назад..., и я не вижу оснований полагать, что он не сможет далее нести эту функцию (быть основной мировой валютой)", - сказал Стросс-Кан, выступая в четверг в вашингтонском Национальном пресс-клубе.

По его словам, сейчас нет необходимости изменять доллару и заменять его новой синтетической наднациональной валютой.

Власти России и КНР перед недавней встречей лидеров G20 в Лондоне высказали предложение начать дискуссию о возможном создании наднациональной резервной валюты, которая станет альтернативой "пошатнувшемуся" из-за кризиса доллару США. По мнению России, в роли новой резервной валюты могут выступить СДР (используемые МВФ специальные права заимствования). Этот вопрос не был включен в повестку G20, а лидеры США и Великобритании усомнились в целесообразности такого шага.