Евро в мире падает

Курс евро демонстрирует снижение до месячного минимума вследствие заявлений Европейского центрального банка (ЕЦБ), согласно которым центробанк должен сделать все возможное для восстановления доверия, не исключив при этом дальнейшего снижения учетной ставки, сообщает k2kapital..

Положительную динамику при этом демонстрирует доллар, который реагирует на ожидания макроэкономических данных из США. В частности, сегодня будет опубликован индекс потребительского доверия, который, как ожидается, демострирует рост уже второй месяц подряд.

Курс евро по отношению к иене составляет в настоящее время 130,5 иены, а не 130,9 иены, как в предыдущую сессию. Курс японской валюты по отношению к американской составляет 99,41 иены за доллар против 99,27 иены за доллар в предыдущую сессию. Курс доллара по отношению к евро составляет 1,3128 долл. за евро против 1,3186 долл. в предыдущую торговую сессию.