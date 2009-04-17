Миссия МВФ завершает работу в Украине

Представитель офиса Международного валютного фонда (МВФ) в Киеве объявил, что сегодня, 17 апреля, миссия МВФ уезжает из Украины.

"Миссия вечером покинет Киев. Решение о выделении второго транша кредита пока не принято", - сказал представитель МВФ, сообщает Украинская правда .

Как сообщалось, после принятия антикризисного закона в конце октября-2008 и подписания президентом, премьер-министром, главой НБУ и министром финансов меморандума с МВФ Фонд утвердил для Украины кредитную программу stand by в размере 16,5 млрд долл., из которых НБУ в ноябре уже получил около 4,5 млрд. долл.

Программа предусматривала, что миссия МВФ будет ежеквартально проверять выполнение Украиной условий меморандума. В случае их соблюдения второй транш должен был поступить 15 февраля 1,87 млрд. долл., затем - 15 мая 3,73 млрд. долл.

Вместе с тем, работавшая в Украине в конце января - начале февраля текущего года миссия не смогла завершить пересмотр из-за ряда несогласованных вопросов. МВФ выдвинул Украине условие – сбалансировать бюджет, внести изменения в пенсионную систему. Миссия МВФ вернулась в Украину в 8 апреля.

Представители МВФ провели переговоры с украинским президентом Виктором Ющенко, премьер-министром Юлией Тимошенко, спикером парламента Владимиром Литвиным, главой Нацбанка Владимиром Стельмахом и лидером оппозиционной Партии регионов Виктором Януковичем.

Власти страны надеются убедить Фонд в целесообразности выделения очередной части средств: премьер-министр Украины выступает за объединение второго и третьего транша.