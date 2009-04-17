Государство намерено поглотить семь банков

Минимум 75% + 1 акция — на такой доле настаивает правительство при вхождении в капитал банков, сообщает Дело.

Кабмин обнародовал вчера перечень из семи банков, которые готов рекапитализировать. В список претендентов на государственную помощь попали банки «Надра», «Финансы и Кредит», Укрпромбанк, Укргазбанк, Родовид Банк, Имэксбанк и банк «Киев». При этом правительство повышает требования к таким учреждениям. Как сообщил «ДЕЛУ» член правления Национального банка Виктор Кравец, размер приобретаемого пакета увеличился с 50%+1 акция до 75%+1 акция. Оставив собственникам банков менее 25% акций, правительство обезопасит себя от возможности блокирования частными владельцами собраний акционеров. Главное, чтобы контроль оставался за государством и не было ситуации, как с «Укрнафтой», когда миноритарий может блокировать проведение собрания акционеров до бесконечности.

Увеличение приобретаемого пакета акций собственники банков называют адекватной ценой за помощь государства. «Вряд ли какое-то финучреждение будет рекапитализировано только за 51% акций. Уставные капиталы у всех банков — относительно небольшие, а вливать средств надо много. То есть доли акционеров будут сильно размываться», — объясняет акционер банка «Киев» Виктор Марченко.

Владельцы финучреждений надеются компенсировать потерю столь существенного пакета сохранением влияния на управление банка. «Возможно, будет создан коллегиальный орган, в который войдут представители всех акционеров проблемных финучреждений, — предполагает Виктор Марченко. — Таким образом, собственники смогут участвовать или в набсовете или в правлении. Все будет зависеть от того, на что готов пойти Кабмин».

Может быть достаточно куратора

Окончательно вопрос управления банком не решен. Вчера утром глава НБУ Владимир Стельмах заявил, что еще одним новым требованием Кабмина является введение временной администрации в рекапитализируемое учреждение (раньше это могли быть и кураторы). «Правительство попросило, чтобы в те банки, которые будут идти на рекапитализацию, были введены администраторы, — сообщил Владимир Стельмах. — И мы подбираем. Там, где не вводили — введем». Таким образом, Кабмин рассчитывает усилить контроль над использованием бюджетных средств. В трех банках из вышеперечисленного списка — «Надрах», Укрпромбанке, Родовид Банке — и банке «Киев» временная администрация уже введена.

В то же время по итогам заседания правления НБУ, которое закончилось вчера вечером, было принято решение о том, что для рекапитализации достаточно ввести в банк куратора. Об этом сообщил почетный президент

Укргазбанка Василий Горбаль, присутствовавший на правлении НБУ. Напомним, в Укргазбанк куратор уже введен. Кроме того, по информации «ДЕЛА» кураторы также введены в «Финансы и Кредит» и Имэксбанк.

Список претендентов может поменяться

Более того, в НБУ список банков, обнародованный исполняющим обязанности министра финансов Игорем Уманским, восприняли критически, назвав его преждевременным. «Еще нет никакого конкретного решения (НБУ и Кабмина. — «ДЕЛО»), какие банки рекапитализировать. Перечисленные финучреждения — это чисто «популистское» заявление правительства. Был только предварительный разговор, никаких документов еще нет», — говорит Виктор Кравец.

Старт рекапитализации должно было дать первое заседание экспертно-аналитического совета по участию государства в капитале банков, которое закончилось позавчера поздно вечером. «На собрании при участии представителей МВФ и Мирового банка были приняты важные решения, — сообщил «ДЕЛУ» член совета, первый заместитель министра экономики Анатолий Максюта. — Но я не могу их оглашать, это компетенция премьер-министра и первого вице-премьера». По словам Владимира Стельмаха, на заседании была наконец-то одобрена методология рекапитализации. «Мы определили подходы, принципы, и сегодня начинается прагматическая реализация», — заявил глава НБУ.

На банки потратят 20 миллиардов

До сих пор не понятна зависимость между объемом капитала, выделяемого фин-учреждениям, и стоимостью пакета, передаваемого государству. «Я думаю, все будет делаться очень просто: собрание акционеров банка утверждает дополнительную эмиссию на сумму рекапитализации и проводит закрытое размещение. Никакой привязки к номинальной стоимости акций не будет — государство просто будет давать деньги за контроль», — предполагает первый заместитель председателя правления Проминвестбанка Вячеслав Юткин. По словам банкира, через 5-6 лет государство продаст эти пакеты на тендере и еще сможет на этом неплохо заработать.

Совокупный собственный капитал вышеперечисленных семи финучреждений (включая банк «Киев») на 1 января 2009 года составлял 10,5 миллиарда гривен, что равно 8,8% общего капитала банковской системы. По словам Игоря Уманского, потребность этих банков в дополнительном капитале оценена правительством в 20 миллиардов гривен. Временные администраторы некоторых банков уже огласили объемы капитала, которые они хотели бы получить от государства. Банк «Надра» и Укрпромбанк претендуют на 5 миллиардов гривен каждый, Родовид Банк и «Киев» хотят по 2 миллиарда. «ДЕЛУ» стала известна сумма, которую собирается запросить банк «Финансы и Кредит». Основной его собственник Константин Жеваго готов отдать государству контроль над финучреждением за 2 миллиарда гривен. «Мы рассчитываем на такую сумму», — сообщил «ДЕЛУ» высокопоставленный источник в банке.