Доллар на ММВБ вырос

Курс доллара вырос к рублю на открытии валютных торгов на ММВБ в пятницу на 14 копеек - до 33,49 рубля, курс евро снизился на 20 копеек - до 43,86 рубля, сообщает РИА Новости данные биржи.

Первая сделка по доллару расчетам "завтра" прошла в пятницу на уровне 33,49 рубля, курс американской валюты находился на открытии в коридоре 33,47-33,50 рубля.

На закрытии в четверг курс доллара составил 33,35 рубля.

Первая сделка по евро расчетами "завтра" прошла в пятницу на отметке 43,86 рубля, последняя сделка в четверг - на уровне 44,06 рубля. Спрос и предложение на европейскую валюту находились на открытии в коридоре 43,86-43,92 рубля.