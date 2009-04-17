Премьер Японии призвал помочь Пакистану

Премьер-министр Японии Таро Асо призвал сегодня к "глобальной солидарности" в помощи Пакистану, который балансирует на грани финансового коллапса и ведет тяжелую борьбу с терроризмом и действующими на его западных границах вооруженными отрядами исламских фундаменталистов, сообщает ПРАЙМ-ТАСС..

"Без стабилизации Пакистана не будет стабильности и в Афганистане", - заявил глава правительства, председательствующий на проходящей сегодня в Токио однодневной конференции стран-доноров Пакистана. В ней принимают участие представители около 40 государств и международных организаций, включая Россию, США, Китай, Европейский союз, Южную Корею, Японию, Всемирный банк. В Токио находятся также пакистанский президент Асиф Али Зардари, члены правительства страны.

Ожидается, что государства-доноры предложат Исламабаду в течение 2009-2010 гг помощь в размере 4 млрд долл. Из этого пакета по 1 млрд долл уже пообещали США и Япония.

Президент Пакистана заявил на конференции, что его страна со 170-миллионным населением и ракетно-ядерным потенциалом не должна и не имеет права обанкротиться. "Мы не можем себе этого позволить, - сказал он. - Если мы проиграем, проиграет весь мир".

Пакистан с трудом избежал дефолта в ноябре прошлого года, когда получил от Международного валютного фонда кредит в 7,6 млрд долл.