МВФ: падение мировой экономики может замедлиться

Темпы спада мировой экономики, по данным МВФ, могут оказаться меньше ожидаемых, сообщает Немецкая волна.

Однако глава МВФ Доминик Стросс-Кан полагает, что 2009 год будет все же трудным.

Как отметил Стросс-Кан, в нынешнем году показатели мировой экономики будут оставаться глубоко негативными, и ситуация начнет выравниваться лишь в 2010 году. Он выступил за комплексный и скоординированный ответ мирового сообщества на кризис, пусть даже конкретные меры, принимаемые в каждой отдельной стране, и могут быть различными.

В среду, 22 апреля, МВФ намерен представить свой новейший прогноз развития мировой конъюнктуры. В прошлом году эксперты фонда исходили из того, что в 2009 году объем сокращения глобальной экономики будет составлять от 0,5 до 1 процента.