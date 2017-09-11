Китай укрепил курс юаня к доллару до максимума за полтора года

Народный банк Китая в понедельник укрепил курс юаня к доллару на 0,05%, установив его выше психологической отметки 6,5. Это максимальное укрепление с мая 2016 года, свидетельствуют данные регулятора, сообщает Прайм.

Читайте такжеMoody’s понизило кредитный рейтинг Китая впервые почти за 30 лет

В понедельник ЦБ установил средний обменный курс юаня к доллару на отметке 6,4997, что на 35 пунктов ниже фиксинга минувшей пятницы, когда курс юаня составил 6,5032.

Китайский ЦБ укрепляет курс юаня уже на протяжении 11 торговых сессий.

В начале года премьер КНР Ли Кэцян заявлял, что власти Китая не стремятся к девальвации юаня для стимулирования внешней торговли.

Глава Народного банка Китая Чжоу Сяочуань заявлял, что курс юаня в 2017 году будет поддерживаться на сравнительно стабильном уровне, а регулятор не планирует больших изменений в своей политике.