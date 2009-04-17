Межбанк: доллар открылся ростом

Сегодня на межбанковском валютном рынке торги по доллару открылись продолжающимся ростом котировок – 8,0420/8,0755 грн. Вчера курс доллара вырос с 8,0110/8,0485 грн. до 8,0510/8,0635 грн. к закрытию торгов.

Цены на российскую валюту поднялись до 0,2394/0,2416 грн. против 0,2400/0,2410 грн. к закрытию вчерашней торговой сессии.

Котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,5370/10,5870 грн. по сравнению с показателями в 10,6145/10,6370 грн. к закрытию торгов в четверг.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают падать – 1,3105/1,3107 долл. (четверг - 1,3165/1,3167 долл.).

Вчера Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH с котировками 7,70/7,90 грн.