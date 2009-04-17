Банк «Хрещатик» не просил о рекапитализации

Пресс-служба Министерства финансов Украины официально заявила, что Банк «Хрещатик» не обращался к государству за рекапитализацией.

Как указывается в пресс-релизе, размещенном на официальном сайте Минфина, информация о том, что банк «Хрещатик» включен в список на рекапитализацию «не соответствует действительности».

В пресс-службе Минфина Агентству УНИАН также не подтвердили, но и не опровергли появившуюся вчера в СМИ информацию о том, что седьмым в спискок на рекапитализацию на самом деле включен банк "Киев". Пресс-служба Минфина сослалась на отсутствие текста постановления.

Как сообщал УНИАН, вчера, 16 апреля, исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ, в интервью журналистам назвал семь коммерческих банков, которые планируется рекапитализировать в первую очередь. В этом списке И.УМАНСКИЙ упомянул банк "Хрещатик". Кроме того, по его словам, рекапитализации подлежат банки «Надра», «Родовид Банк», «Финансы и кредит», «Укрпромбанк», «Укргазбанк», «Имэксбанк».

В тот же день вечером председатель правления банка «Хрещатик» Дмитрий ГРИДЖУК на пресс-конференции заявил, что банк "Хрещатик" "не обращался с инициативой по рекапитализации и не обращался с просьбой о введении куратора или временного администратора. У банка есть возможности выполнять все взятые на себя обязательства».