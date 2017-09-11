Гривня немного "успокоилась" и "отвоевала" пару копеек

В понедельник, 11 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 25,99/26,01 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,24/31,26 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4555/0,4556 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:30 установился на уровне 26,0116 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 246 сделок на сумму 112,26 млн долл.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 8 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,05/26,08 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,37/31,40 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4556/0,4564 грн/рубль.