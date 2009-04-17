Тимошенко: Украина и МВФ на финальной стадии

Украина и Международный валютный фонд на сегодняшний день подошли к финальной стадии обсуждения меморандума о сотрудничестве по кредиту stand-by.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня в ходе встречи с главой миссии МВФ в Украине Джейлой ПАЗАРБАЗИОЛУ.

«Две недели шла достаточно продуктивная и детальная работа, и мы сегодня можем выйти на финальную стадию обсуждения нашего главного документа – меморандума», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр подчеркнула, что в ходе сегодняшней встречи, на которой также присутствуют представители Национального банка, Министерства финансов и Секретариата Президента Украины, удастся обсудить все несогласованные до сегодняшнего дня вопросы и сформулировать единое видение дальнейшего сотрудничества.

В свою очередь, Д.ПАЗАРБАЗИОЛУ отметила, что дискуссии, проведенные в ходе визита миссии МВФ в Киев, были действительно конструктивными. «Мы знаем, что сейчас мы переживаем тяжелые времена, и очень важно обеспечить разработку такой программы (сотрудничества – УНИАН), которая бы помогла Украине. Я надеюсь, что мы получим поддержку со всех сторон, чтобы разработать такую структурную политику, которая сработает», - сказала Д.ПАЗАРБАЗИОЛУ.

Справка УНИАН. Международный валютный фонд 5 ноября 2008 года одобрил решение о выделении Украине стабилизационного кредита в объеме 16,43 млрд. долларов США для укрепления доверия в финансовом секторе и помощи экономике страны, которая пострадала от мирового финансового кризиса.

В ноябре 2008 года Украина получила первый транш кредита в размере 4,5 млрд. долларов.

В январе 2009 года в Украине работала миссия МВФ, которая должна была принять решение о предоставлении или не предоставлении Украине второго транша.

Между тем в феврале глава миссии МВФ Джейла ПАЗАРБАЗИОЛУ сообщила, что МВФ планирует вернуться к пересмотру соглашения stand-by между МВФ и Украиной, а соответственно, к вопросу о предоставлении второго транша кредита.

Глава миссии Международного валютного фонда в Украине Д.ПАЗАРБАЗИОЛУ прибыла в Киев 8 апреля.

9 апреля Ю.ТИМОШЕНКО во время встречи с Д.ПАЗАРБАЗИОЛУ выразила надежду, что в ходе работы в Украине миссии МВФ программа сотрудничества Украины и МВФ будет успешно пересмотрена с учетом интересов обеих сторон

13 апреля Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО на координационном совещании при участии премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО, председателя Верховной Рады Владимира ЛИТВИНА, председателя Национального банка Украины Владимира СТЕЛЬМАХА и руководителя миссии МВФ Джейлы ПАЗАРБАЗИОЛУ заявил, что соглашение о сотрудничестве Украины и Международного валютного фонда будет изменено в части новых обязательств украинской стороны.

В частности, о проекте нового меморандума В.ЮЩЕНКО сказал: “Речь идет о перечне обязательств, которые Украина должна выполнить до следующего приезда миссии”.

14 апреля на утреннем заседании не внесла в повестку дня три антикризисных закона, необходимых для получения Украиной очередного транша кредита Международного валютного фонда.

В частности, не были включены к рассмотрению законопроекты: «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2009 год» и некоторые другие законы Украины» (относительно безотлагательных мер по обеспечению энергетической безопасности Украины); «О внесении изменений в некоторые законы Украины о пенсионном обеспечении» и «О внесении изменений в Закон Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» (относительно пересчета пенсий работающим пенсионерам).

После этого Кабинет министров провел внеочередное заседание, после которого премьер-министр Юлия ИМОШЕНКО заявила, что Кабмин нашел «правовые возможности постановлениями правительства урегулировать все вопросы, которые касаются сбалансирования бюджетов Пенсионного фонда и НАК «Нафтогаз Украины». Премьер-министр сообщила, что правительство единогласно приняло все необходимые постановления. В частности, о сокращении части расходов Государственного бюджета несоциального направления, о повышении тарифов на газ и электроэнергию для зажиточных людей, о сбалансировании бюджета Пенсионного фонда и финансового плана компании «Нафтогаз Украины», о легализации средств, которые получают бюджетные учреждения за предоставление платных услуг, и т.п.

15 апреля Д.ПАЗАРБАЗИОЛУ сообщила, что Международный валютный фонд будет принимать решение относительно второго транша кредита, исходя из новых политических условий в Украине.

Дж.ПАЗАРБАЗИОЛУ также добавила, что программу сотрудничества Украины с МВФ будут подписывать Президент Украины В.ЮЩЕНКО, премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО, исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ и председатель Национального банка Украины Владимир СТЕЛЬМАХ.