Эксперт: для рекапитализации банков надо увеличить второй транш МВФ

Без увеличения второго транша Международного валютного фонда или получения третьего транша кредита МВФ в Госбюджете Украины может не найтись средств на рекапитализацию банков.

Об этом говорится в комментарии главы департамента аналитики компании «Astrum Investment Management» Юрия Белинского, переданном агентству УНИАН.

"Правительство и НБУ внесли в список банков, которые получат средства бюджета для увеличения капитала, "Укрпромбанк", банки "Надра" и "Киев", "Родовид Банк", "Укргазбанк", банк "Финансы и Кредит" и "Имэксбанк". НБУ в четверг также решил ввести временную администрацию в банки "Арма" и "Днистер", и кураторов – в "Имэксбанк" и банк "Финансы и Кредит". Таким образом, рекапитализация банков выходит на финишную прямую", - отмечает эксперт.

По мнению Ю.БЕЛИНСКОГО, ускорение процесса связано, в первую очередь, с визитом миссии МВФ в Украину. В целях обеспечения контроля за государственными средствами, которые будут предоставлены банкам, НБУ ввел кураторов в "Имэксбанк" и банк "Финансы и Кредит", в остальные заявленные банки временная администрация или куратор были введены ранее.

Как напоминает эксперт, согласно данным Министерства финансов Украины, оценочная сумма необходимого увеличения капитала семи банков составляет 20 млрд. грн.

При этом Ю.БЕЛИНСКИЙ отмечает, что "несмотря на то, что эта сумма составляет только половину от заложенных на рекапитализацию банков в бюджете 2009 года 44 млрд. грн., мы по-прежнему считаем, что без увеличения второго транша или получения третьего транша кредита МВФ, в Госбюджете таких средств может не найтись".

"Как мы и предполагали ранее, правительство совместно с НБУ инициируют рекапитализацию банков, имеющих значительный депозитный портфель. Увеличение капиталов банков стало бы серьезной заявкой на начало восстановления доверия к банковской системе", - заключает эксперт.