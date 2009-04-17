ЕС выделит Пакистану 485 млн евро

Еврокомиссия и Европейский инвестиционный банк окажут Пакистану в период до 2013 года финансовую поддержку на сумму 485 миллионов евро (640 млн. долл.), заявила в пятницу еврокомиссар по внешним связям и европейской политике соседства Бенита Ферреро-Вальднер, сообщает РИА «Новости».

«Еврокомиссия и Европейский инвестиционный банк совместно намерены выделить до 2013 года в общей сложности около 485 миллионов евро, большую часть в виде грантов», – цитирует пресс-служба Еврокомиссии заявление Ферреро-Вальднер, сделанное ею на конференции доноров Пакистана в Токио.

По словам еврокомиссара, помощь ЕС будет главным образом сфокусирована на оказании поддержки сельскому хозяйству и системе образования Пакистана. Предусмотрены также средства на создание возобновляемых источников энергии.