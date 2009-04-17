СК “Оранта” увеличит уставный капитал

Акционеры национальной акционерной страховой компании (НАСК) “Оранта” сегодня на собрании акционеров приняли решение увеличить уставный капитал на 600,093 млн. грн. – до 775,125 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, уставный капитал будет увеличен путем дополнительной эмиссии 102,58 млн. акций существующей номинальной стоимости (5,85 грн. за акцию).

На собрании зарегистрировались 26 акционеров компании, в совокупности владеющих 90,89% акций страховой компании.

Справка УНИАН. НАСК «Оранта» основана 25 ноября 1921 года. До 1993 года компания носила название «Укргосстрах». На конец февраля т.г. НАСК «Оранта» имела 676 структурных подразделений и более 7 тыс. страховых агентов.

Общий сбор страховых платежей компании по итогам 2008 года составил 1,01 млрд. грн., страховые выплаты – 399,5 млн. грн., чистая прибыль – 7,5 млн. грн.

На 1 января 2009 года уставный капитал НАСК «Оранта» составлял 175,032 млн. грн.

На сегодня основными акционерами НАСК «Оранта» являются Colorino Trading Ltd (Кипр) – 20,22%, Saleta Ltd (Кипр) – 24,99%, компания «ТуранАлем Секьюритиз» (Казахстан) – 14,44% и «БТА Банк» (Казахстан) – 25% + 1 акция. Также 11,35% акций владеет около 20 иностранных и внутренних инвесторов.