МВФ увеличит второй транш Украине

Международный валютный фонд (МВФ) планирует предоставить Украине второй транш финансовой помощи в сумме 2,8 млрд. долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила сегодня руководитель миссии МВФ Джейла ПАЗАРБАЗИОЛУ.

По ее словам, такая договоренность была достигнута в ходе переговоров представителей украинской власти с миссией МВФ.

Говоря о сегодняшней экономической ситуации в стране, Д.ПАЗАРБАЗИОЛУ сказала, что «украинская экономика выдержала шоки и достаточно быстро к ним адаптировалась». Руководитель миссии также отметила, что в Украине с начала года зафиксирован более низкий уровень инфляции, чем прогнозировал МВФ.

Международный валютный фонд 5 ноября 2008 года утвердил кредитную программу для Украине stand by в объеме 16,43 млрд. долларов.

В ноябре 2008 года НБУ получила первый транш кредита в размере 4,5 млрд. долларов.

Программа предусматривала, что миссия МВФ будет ежеквартально проверять выполнение Украиной условий меморандума. В случае их соблюдения второй транш должен был поступить 15 февраля в размере 1,87 млрд. долл., затем - 15 мая 3,73 млрд. долл.

Вместе с тем, работавшая в Украине в конце января - начале февраля текущего года миссия не смогла принять решение о выделении второго транша из-за ряда несогласованных вопросов. МВФ выдвинул Украине условие – сбалансировать бюджет, внести изменения в пенсионную систему.

Миссия МВФ вернулась в Украину 8 апреля. Представители МВФ провели переговоры с украинским президентом Виктором Ющенко, премьер-министром Юлией Тимошенко, спикером парламента Владимиром Литвиным, главой Нацбанка Владимиром Стельмахом и лидером оппозиционной Партии регионов Виктором Януковичем.

Премьер-министр Украины выступает за объединение второго и третьего транша.