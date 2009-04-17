1,4 млрд. долл. транша МВФ пойдет на покрытие дефицита бюджета

Около 1,4 млрд. долл. США очередного транша Международного валютного фонда (МВФ) будет направлено на покрытие дефицита Государственного бюджета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

«Половина объема транша, который выделяется Украине, по предварительной договоренности, может пойти в бюджет страны», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что использование средств МВФ для покрытия дефицита бюджета не является исключением, а используется и в других странах. «Украина не является исключением для предоставления транша для бюджета. Такой транш предоставлялся Венгрии и Турции. И это является нормальным процессом, который поддерживает структурные реформы», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

«Эти финансовые ресурсы могут быть использованы для расчетов по внешним, ранее полученным заимствованиям Украины, и это, еще раз говорю, общая практика», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

В свою очередь, руководитель миссии МВФ Джейла ПАЗАРБАЗИОЛУ отметила, что использование средств МВФ для покрытия дефицита бюджета допустимо при достижении соответствующих договоренностей.

Как сообщал УНИАН, сегодня руководитель миссии МВФ Джейла ПАЗАРБАЗИОЛУ сообщила, что МВФ планирует предоставить Украине второй транш финансовой помощи в сумме 2,8 млрд. долл. Такая договоренность была достигнута в ходе переговоров представителей украинской власти с миссией МВФ.

Справка УНИАН. На 2009 год доходы государственного бюджета Украины установлены на уровне 238,931 млрд. грн. (в том числе общего фонда – 183,698 млрд. грн.), расходы – 267,32 млрд. грн. (в том числе общего фонда – 193,285 млрд. грн.).

Предельный размер дефицита госбюджета установлен на уровне 31,105 млрд. грн. (или 2,9% ВВП), в том числе дефицит общего фонда – 9,170 млрд. грн.

Бюджет рассчитан, исходя из таких прогнозных макропоказателей на 2009 год: рост ВВП – 0,4%, номинальный ВВП – 1,062 трлн. грн., инфляция – 9,5%, индекс цен производителей – 12%.

8 апреля Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил, что прямой и непрямой дефицит бюджета-2009 составляет 7,5-8% от ВВП.