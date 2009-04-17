Объединение второй и третьей частей кредита МВФ не обсуждалось
Сообщил Шаповалов
Миссия Международного валютного фонда и правительство Украины сегодня во время переговоров не обсуждали возможность объединения второй и третьей частей кредита в одну.
Об этом в эксклюзивном комментарии УНИАН сообщили первый заместитель председателя правления Национального банка Украины Анатолий ШАПОВАЛОВ и исполняющий обязанности министра финансов Игорь УМАНСКИЙ.
«Этот вопрос мы не обсуждали», - сказал А.ШАПОВАЛОВ.
В то же время, И.УМАНСКИЙ подчеркнул, что техническая возможность такого объединения существует.
«Но мы такую возможность и объединение двух траншей не рассматривали. Мы работали по первому пересмотру программы, по второму мы будем работать в мае, если сейчас этот пересмотр будет утвержден», - добавил исполняющий обязанности министра финансов.
Вместе с тем И.УМАНСКИЙ не уточнил, каким образом будет изменен график выделения очередных траншей кредита.
«Следующие остаются в силе. Уточняются только два пересмотра», - сообщил исполняющий обязанности министра.
Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО 9 апреля высказывала надежду, что второй и третий транши кредита МВФ для Украины будут объединены.
Сегодня стало известно, что МВФ планирует предоставить Украине следующий транш кредита в сумме 2,8 млрд. долл.
Справка УНИАН. Международный валютный фонд 5 ноября 2008 года одобрил решение о выделении Украине стабилизационного кредита в объеме 16,43 млрд. долларов США для укрепления доверия в финансовом секторе и помощи экономике страны, которая пострадала от мирового финансового кризиса.
В ноябре 2008 года Украина получила первый транш кредита в размере 4,5 млрд. долларов.